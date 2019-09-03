Восемнадцать человек остаются в одесской инфекционной больнице после отравления шаурмой в селе Авангард Овидиопольского района. Четверо из пострадавших - дети. Об этом сообщается на сайте Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 07.00, 3 сентября, остаются госпитализированными 18 человек (из них 4 детей). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 1-2 сентября в городскую инфекционную больницу Одессы с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы 30 человек (из них 5 детей). Как выяснилось, все они ели шаурму в селе Авангард Овидиопольского района.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве семь студентов отравились шаурмой на Борщаговке.

Также мы сообщали, что в Ивано-Франковской области массово отравились дети на частной туристической усадьбе.