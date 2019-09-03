Американские сенаторы, которых на пустили в Россию, посетят Украину, Сербию и Косово
На этой неделе Украину посетят два американских сенатора Крис Мерфи и Рон Джонсон, которым запретили въезд в Россию. Об этом Крис Мерфи написал в своем микроблоге в Тwitter.
"Россия не пускает нас, но мы с Роном Джонсоном поедем в Украину, Сербию и Косово на этой неделе, чтобы продемонстрировать двухпартийную поддержку новой украинской власти и продолжающемуся диалогу между Белградом и Приштиной", - говорится в сообщении американского сенатора.
Фото: twitter.com
Ранее "Страна" писала о том, что в США внезапно умер сенатор, сыгравший ключевую роль в ядерном разоружении Украины.
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