На этой неделе Украину посетят два американских сенатора Крис Мерфи и Рон Джонсон, которым запретили въезд в Россию. Об этом Крис Мерфи написал в своем микроблоге в Тwitter.

"Россия не пускает нас, но мы с Роном Джонсоном поедем в Украину, Сербию и Косово на этой неделе, чтобы продемонстрировать двухпартийную поддержку новой украинской власти и продолжающемуся диалогу между Белградом и Приштиной", - говорится в сообщении американского сенатора.

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" писала о том, что в США внезапно умер сенатор, сыгравший ключевую роль в ядерном разоружении Украины.

Также мы сообщали, что американский сенатор попросил ФБР проверить FaceApp из-за возможной угрозы конфиденциальности пользователей.