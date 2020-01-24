24 января Петра Порошенко вновь пригласили на допрос в Госбюро расследований (ГБР). Допрос экс-главы государства в качестве свидетеля проходит по делу о возможной государственной измене во время подписания Минских соглашений. Они дают широчайшую автономию отдельным районам Донбасса - полицейскую, судебную и языковую. Начало допроса назначено на 11:00.

ГБР предупредило, что в случае неявки без уважительных причин к следователю, может быть применен привод. Ранее следователи ГБР неоднократно направляли повестки о вызове на допрос по месту проживания и работы Порошенко. В частности, он должен был явиться на допрос в статусе свидетеля - 21 января в 10:30, но проигнорировал этот допрос.

После этого начальник отделения центрального аппарата ГБР Олег Корецкий, заявил, что к Порошенко будет применен принудительный привод: "Экс - президент проигнорировал уже более двадцати допросов" - заявил ив ГБР.

Адвокат экс-президента Игорь Головко заявил, что Петру Порошенко также вручили повестку на допрос в качестве свидетеля на 30 января в деле касательно (моряков) и 11 февраля в деле по "судебной реформе".

У ГБР сегодня собрались сторонники и противники Порошенко. "Страна" следит за ситуацией. Материал обновляется.

12:01 Депутаты партии ЕС с представителями семей Героев Небесной сотни, сегодня пришли в ГБР, чтобы встретиться с Ириной Венедиктовой и обсудить назначение Александра Бабикова экс-адвоката Виктора Януковича, на должность заместителя руководителя ГБР Ирины Венедиктовой, которая сейчас исполняет обязанности руководителя ведомства.

Нардепы политсилы Порошенко заявляют, что назначение Бабикова является конфликтом интересов, так как он был адвокатом Януковича в деле "майдана", а дело "майдана" подследственно ГБР. Но охрана ГБР не пропустила членов партии ЕС через проходную.

В свою очередь, народные депутаты вызвали следственно- оперативную группу, чтобы зафиксировать нарушение закона сотрудниками ГБР в части закона про статус народного депутата.

После этого приехала следственно-оперативная группа и разбирается - был состав преступления в действиях сотрудников ГБР в отношении народных депутатов или нет.

Фото: Страна

11:35 Перед входом в ГБР собрались 12 нардепов (это половина фракции Порошенко в Раде - Ред.)от "ЕС": Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Николай Княжицкий, Владимир Арьев, Нина Южанина и другие, а также группа сторонников экс-президента.

11:32 Заявление экс-президент сделал перед входом в ГБР.

"Я хочу сейчас от имени нашей команды извиниться перед вами за такое поведение этих негодяев (сотрудников ГБР. При этом он не уточнил, за что именно - Ред.). Вам должно быть стыдно, вы не полицейские и вы не украинцы, - заявил Порошенко, обращаясь к правоохранителям через решетку на входе внутрь ГБР.

После этого Порошенко с адвокатами под крики "ГБР превратился в ДНР" отправился на допрос.

11:30 Петр Порошенко в Facebook сообщил, что из его допроса делают политическое шоу в стиле "Сватов" или "95 квартала". И что в ГБР не пустили депутатов и членов семей Небесной сотни.

"Сейчас я в ГБР, иду на допрос по Минским соглашениям. Они будут пытаться сделать из этого политическое шоу в стиле "Сватов" или "95 квартала", потому что они умеют делать только шоу. Но мы не дадим им этого сделать! Будем требовать государственной позиции.

Полиция и ГБР должны соблюдать закон. Хочу подчеркнуть, что недопущение народных депутатов и семей Небесной сотни в помещение ГБР является грубым нарушением закона. Те, кто организовал это, должны нести ответственность!" - говорится в сообщении.

11:10 Такая обстановка сегодня перед ГБР, где допрашивают экс-президента

11:00 Петр Порошенко прибыл в ГБР

Фото: Страна

10:45 У здания ГБР произошла потасовка между сторонниками и противниками экс-президента. На митинг пришел мужчина с золотым унитазом, который олицетворяет коррупцию Порошенко - его вытолкали на проезжую часть, а унитаз разбили

10:42 Пришли двое человек в костюмах клоунов с плакатами "Порошенко - на нары"

10:40 Также здесь небольшой митинг за то чтобы посадить Порошенко, люди скандируют " Порох геть, Порошенко на нары".

10:30 Сторонники Порошенко скандируют "Зелю Геть" некоторые стоят с флагами ЕС