Сегодня, 3 сентября, депутаты Верховной Рады проведут окончательное голосование за внесение изменений в Конституцию относительно депутатской неприкосновенности, а также определятся по семи президентским инициативам об изменениях Основного закона.

Об этом говорится в плане работы парламента на 3 сентября, опубликованном на сайте Рады.

Согласно плану работы, нардепы зарегистрируются в сессионном зале около 10:00 утра. Следующие полчаса отведены для принесения присяги новыми народными избранниками, а также для объявлений, заявлений и сообщений от фракций и групп.

Первым на рассмотрении Верховной Рады стоит вопрос отмены депутатской неприкосновенности, для поддержания которого нужно не менее 300 голосов народных депутатов.

Затем парламентарии проголосуют за направление в Конституционный суд еще семи законодательных инициатив президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в Основной закон:

об отмене адвокатской монополии;

о правах президента образовывать регулярные органы и назначать директоров НАБУ и ГБР;

о предоставлении народу законодательной инициативы;

о назначении уполномоченных Верховной Рады;

об уменьшении количества нардепов с 450 до 300;

о прекращении депутатских полномочий из-за кнопкодавства и прогулов;

о праве Верховной Рады создавать вспомогательные органы.

Стоит отметить, что сегодня - единственный на этой неделе пленарный день Венрховной Рады. В оставшиеся дни народные депутаты собираются работать в комитетах, фракциях и группах.

Ранее "Страна" писала о том, что на согласительном совете "Оппоплатформа" заявила, что не поддержит снятие неприкосновенности только с нардепов.

Также мы разбирались, смогут ли депутаты окончательно лишить себя неприкосновенности.