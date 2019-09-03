Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного препятствования бывшим спикером Верховной Рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права. Об этом сообщают "Украинские Новости", ссылаясь на ответ ГБР на свой информационный запрос.

В документе говорится о том, что дело открыто по ч. 4 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса.

Уголовное производство было открыто еще 20 августа по решению суда.

Фото: ukranews.com

Ранее "Страна" писала о том, что в ГБР открыли дело о причастности Парубия к массовым убийствам людей в Одессе 2 мая.

Также мы сообщали, что Парубий подписал Избирательный кодекс, который Рада приняла в июле с 18-й попытки.