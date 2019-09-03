В Киеве первое громкое ЧП после начала нового учебного года. Вчера, 2 сентября, около 22:00, от врачей поступила информация о госпитализации семи студентов. По словам пациентов, все они покупали шаурму в одном киоске. Полиция столицы проверяет информацию о массовом отравлении студентов.

Об этом пресс-служба столичной полиции сообщила в своем Facebook.

"Правоохранители получили информацию о госпитализации с острой кишечной инфекцией в больничные заведения студентов одного из вузов. Молодые люди объяснили врачам, что покупали шаурму в киоске на улице Борщаговской.

Полицейские начали отрабатывать информацию об отравлении шаурмой. На место происшествия направили следственно-оперативную группу. После проведения первоочередной проверки следователи Соломенского управления полиции определятся с правовой квалификацией события", - уточнили в полиции.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Ранее "Страна" сообщала, что в Софиевской Борщаговке опасная шаурма нашла почти два десятка новых жертв.

Также мы рассказывали, что киевская шаурма отправила на больничную койку почти 40 человек.