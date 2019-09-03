В этом году традиционный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz пройдет в Киеве. Как уточняют организаторы, праздник будет называться "Джаз Коктебель: творческая дача", а его локации будут расположены на Трухановом острове, на пляже и площадке Южного Берега Киева, где на три дня "будет создан настоящий Крым", как передает "112 Украина".

В отдельной резиденции Крыма будут собраны проекты и коллаборации крымских художников, предоставлены возможности для нетворкинга. Уточняется, что в этом году организаторы решили провести фестиваль исключительно джазовый и без хэдлайнеров. Вернее, в модели "хэдлайнеры - все". Кроме музыки, запланированы различные форматы и виды искусства - кино, поэзия, инсталляции, активные игры и многое другое.

Фестиваль пройдет 6-8 сентября (08:00-23:00) на Трухановом острове. Вход обойдется в 300-500 грн.

Ранее "Страна" писала о том, что Никита Михалков приехал на фестиваль в Крым со сломанной ногой.

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