Создатель скандального сайта "Миротворец" и экс-нардеп Антон Геращенко претендует на должность замминистра внутренних дел. Свою электронную декларацию за 2018 год он подал, как кандидат в замы Арсена Авакова.

Долгое время Геращенко был советником Авакова и неофициальным спикером МВД. Теперь, возможно, его статус станет официальным.

Какие у этого перспективы - "Страна" уже разбиралась. А пока мы собрали пять самых ярких моментов, которыми запомнился Геращенко.

1. Облизывал тарелку в ресторане

В декабре 2017 года тогда нардеп от "Народного фронта" и советник главы МВД Антон Геращенко оскандалился, когда в сети появилось видео, как он облизывает тарелку в ресторане после трапезы.

Ролик разместил юрист Андрей Портнов. Сам Геращенко объяснил такое поведение в китайском ресторане уважением к восточным традициям. После видео по сети разлетелось множество мемов и картинок.

2. Пил йогурт в Раде

В 2015 году нардепа сфотографировали за перекусом прямо в зале Верховной Рады.

Он пил йогурт прямо из бутылки, тут же попав в камеры фотографов. Кстати, экс-и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в своих рекомендациях заявляла, что для правильного питания лучше приготовить борщ, а не есть йогурты.

3. Похудел за время депутатства

Однако, манипуляции с йогуртом и диета пошли на пользу политику. По его словам, ему удалось распрощаться с 50 лишними килограммами и что после похудения он старается не выходить за пределы 105-110 килограммов (по его словам раньше он весил 160 кг - Ред.).

В интервью журналистам он рассказал, что никаких секретов нет, просто стал есть меньше и изменил образ жизни. А запрос "Геращенко похудел" стал популярным в поисковиках.

Антон Геращенко до и после похудения Фото: Страна

4. Розыгрыш пранкеров

Геращенко - любимчик российских пранкеров Лексуса и Вована (Алексея Столярова и Владимир Кузнецова). Они несколько раз пытались подшутить над Геращенко, но неудачно. Нардеп проявлял бдительность и был крайне осторожен в разговоре с незнакомцами.

В декабре 2014 года он не сдержался и начал открыто угрожать пранкерам. "Был бы человек, статья найдется... Будет горячий прием, следователи, собаки", - приглашал пранкеров в столицу Геращенко. С октября 2017 года Столяров и Кузнецов - на сайте "Миротворец".

5. Геращенко и оружие

Антон Геращенко, несмотря на свои пышные формы, любит фотографироваться с оружием. Снимки часто становятся пищей для мемов в сети.

Например, во время поездки в Эстонии, где, по его словам, он изучал, как устроена система сил обороны Эстонской Республики.

Что касается легализации оружия, то советник министра говорил, что для защиты собственного жилья достаточно охотничьего ружья. А вопрос о короткоствольном оружии должен выноситься на консультативный референдум.

Фото:facebook.com

Напомним, что Геращенко до выборов заявил, что не будет идти в Раду, а уйдет в "Украинский институт будущего". Вместе с тем тогда он добавил, что не уходит из политики.

Как сообщала "Страна", ранее появились фото с празднования 40-летия Антона Геращенко.