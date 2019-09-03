Сегодня, 3 сентября, зрителей канала "Интер" ждет сюрприз. В 10.00 здесь стартует новое ток-шоу о качестве жизни - "Полезная программа". Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу расскажут зрителям, как правильно выбирать товары, экономить средства и беречь здоровье. В каждом выпуске проекта будет рассмотрен один продукт в трех ценовых категориях: стандарт, эконом и премиум. Зрители увидят, что дорогое - не всегда качественное, а недорогое может быть полезным, передает пресс-служба канала.

"Идея "Полезной программы" - в ее названии. Это действительно полезная программа. Это предметный путеводитель для украинского зрителя в мире товаров и услуг, - говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. - Мы все - покупатели, и выбираем товары по разным параметрам. Безусловно, цена является одной из составляющих, но она точно не на первом месте. Мы выбираем качество, которое не всегда гарантирует даже высокая цена. Люди во всем сомневаются. Потому что на рынке, к сожалению, очень много некачественных товаров. Каждый день у нас возникает много вопросов. Как разобраться во всем многообразии продуктов? Что входит в их состав? Что лучше выбрать для себя и тем более - для ребенка? На что обратить внимание при выборе? Как правильно хранить продукты? Что лучше покупать зимой, а что летом? Мы хотим, чтобы после этой программы у зрителей было больше ответов на вопросы и меньше сомнений. В Украине есть продукты, заслуживающие доверия. Мы покажем примеры, когда более дешевая категория товара имеет лучшее качество, чем максимально дорогая. Это многих удивит, потому что разрушит определенные стереотипы".

В студии "Полезной программы" будут профессиональные эксперты: врачи, диетологи, технологи, специалисты по определению качества продуктов и другие профильные специалисты. Вместе с ведущим Александром Лукьяненко они будут разбираться в важных вопросах: как правильно выбрать качественные товары и отличить свежие продукты от испорченных или даже опасных для здоровья. Своими советами и историями также поделятся звездные гости.

"Предметная, полезная информация позволит людям сориентироваться и принять правильное решение в выборе того или иного продукта, - продолжает Анна Безлюдная. - Это очень важно, потому что это вопрос здоровья, вопрос экономии бюджета, вопрос уровня бытовой культуры, культуры потребления, культуры еды. Что мы едим? С чем? Как? Многие не знают элементарных вещей. В ток-шоу специалисты поделятся очень простыми профессиональными секретами, которые может использовать в своем быту каждый".

Фото: inter.ua

Что на самом деле происходит в сфере услуг, в каких условиях производятся и хранятся продукты питания, выяснят во время рейдов Вера Борсук и представители общественных организаций - Союза потребителей Украины и Ассоциации защиты прав потребителей. Также в каждом выпуске "Полезной программы" эксперты-ученые будут демонстрировать яркие научные эксперименты. Например, с помощью химических опытов наглядно покажут зрителям, как наш желудок переваривает хлеб разных сортов или как и от чего в сосудах образовываются атеросклеротические бляшки.

Кстати, в среду, 4 сентября, в 10:00 в эфир выйдет выпуск, посвященный сливочному маслу. В четверг, 5 сентября, в 10:00 - программа о курице. В пятницу, 6 сентября, в 10:00 темой выпуска станет дыня.

Ранее "Страна" сообщала, что телеведущая "Интера" Анастасия Даугуле переплыла пролив Дарданеллы.