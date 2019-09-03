Боязнь экономического роста с учетом того, что надо выполнять какие-то обязательства - это неадекватный подход. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге 2 сентября, комментируя вопрос о том, что Украине придется платить дополнительные средства по внешнему госдолгу в случае стремительного экономического роста, пишет "Экономическая правда".

"Мы не хотим делить шкуру неубитого медведя. Бояться экономического роста потому, что мы будем при этом выполнять какие-то обязательства, - этот подход неадекватен. Нам надо расти настолько сильно и настолько быстро, чтобы оплата наших обязательств перед международными партнерами перестала быть проблемой в принципе.

Поэтому рассчитывать в плане "нам немножко меньше надо вырасти, чтобы немножко меньше заплатить" - это ложный путь. Нам нужно расти максимально сильно, насколько это вообще возможно. Цифры, расчеты есть", - объяснил премьер.

"Через месяц, когда мы подготовим документ более серьезный, программу деятельности правительства, и подадим его на утверждение парламента, цифр будет больше, аргументов будет больше.

Сейчас мы изучаем внимательно стратегию управления госдолгом, у нас есть определенный план, каким образом минимизировать ущерб от наличия этих обязательств, но я пока не буду раскрывать его деталей", - добавил Гончарук.

Ранее "Страна" писала о том, что принял первый Кабмин Гончарука и почему его закрыли.

Также мы сообщали, что Гончарук объяснил закрытие заседаний правительства для прессы.