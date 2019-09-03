Сегодня, 3 сентября, в Государственном бюро расследований (ГБР) должен состояться очередной допрос экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом передают Украинские Новости.

Отметим, что Петра Порошенко в ГБР будут допрашивать уже не впервые.

Также, параллельно с допросом экс-президента, возле здания Государственного бюро расследований начнется акция - "Зачем миллиардер отобрал базу отдыха у слепых?".

Участники акции требуют открыть уголовное производство против Петра Порошенко за мошеннический захват базы отдыха Украинского общества слепых "Ивушка".

Ранее "Страна" сообщала, что в ГБР подтвердили санкцию суда на допрос Порошенко с помощью детектора лжи.

Также мы рассказывали, что суд остановил допрос Порошенко после вопроса адвокатов о его "мальдивском" отпуске.