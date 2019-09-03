Чем ближе дата старта президентской гонки в США, тем горячее новости, касающиеся противостояния президента Трампа и Демократической партии. Комитет Палаты представителей по вопросам судопроизводства намерен начать расследование по тайным выплатам главы Белого дома дамам, с которыми он ранее якобы имел отношения, в обмен на их молчание.

Об том сообщает The Washington Post со ссылкой на солидные источники.

В октябре комитет намерен выслушать показания лиц, которые были причастны к выплатам в 2016 году звезде порнофильмов Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал.

Ранее в связи с этим бывший личный адвокат американского лидера Майкл Коэн получил три года лишения свободы. Его обвинили в организации выплат отступных на сумму 280 тысяч долларов Дэниелс и Макдугал, которые заявляли, что состояли в любовных отношениях с Трампом, в обмен на их молчание перед прошлой избирательной кампанией.