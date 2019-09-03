Вчера, 2 сентября, в Киеве на мосту Патона произошло серьезное ДТП. Audi на большой скорости столкнулась лоб в лоб с Volkswagen. В результате аварии пострадали три человека, а двигатель Audi вылетел на проезжую часть.

Двоих водителей и девушку-пассажира Audi госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Об этом передает Информатор.

От машины горе-гонщика осталась груда металла, фото: kiev.informator.ua

По предварительным данным полиции, Audi на большой скорости ехала по мосту Патона в сторону правого берега. Навстречу ей по реверсивной полосе движения ехал Volkswagen. Не успев затормозить и не разминувшись, машины столкнулись лоб в лоб. Напомним, что реверсивная полоса - участок дороги, на котором движение меняется с одного направления на противоположное.

Audi полностью разбита. Удар был настолько сильным, что у автомобиля вылетел двигатель. В салоне машины много крови. Предварительно, в Audi ехали парень и девушка.

Водителю Volkswagen повезло немного больше. По данным очевидцев, он был в сознании, когда на место аварии приехала скорая. Однако машина также серьезно разбита, особенно передняя часть.

На стеклах Audi была наклеена реклама страницы в Instagram. Предположительно, аккаунт принадлежит пострадавшему водителю. На странице парня много фотографий с данным авто, а также есть видео, на котором он мчит по Киеву на высокой скорости. Однако был ли он за рулем в момент ДТП, пока не известно. Через несколько часов после ДТП страницу парня в Instagram удалили.

На месте аварии работали два наряда патрульной полиции и медики скорой помощи. Детали аварии устанавливают правоохранители.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве ДТП парализовали движение по Гаванскому мосту и мосту Метро.