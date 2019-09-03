Каждый год, 3 сентября, соцсети на постсоветском пространстве буквально взрываются, вспоминая хит Михаила Шуфутинского "3 сентября".

Российский композитор и певец Игорь Николаев, который и написал текст для этого осеннего хита Михаила Шифутинского, рассказал в своем Instagram о том, как создавалась песня.

Он признался, что за датой 3 сентября "ничего не стоит", а эта строчка со словами "третье сентября" хорошо подошла к музыке композитора Игоря Крутого.

"Мне, как автору текста песни "Третье Сентября", конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но, должен признаться, за этой датой НИЧЕГО не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где "было всё у нас всерьёз". Так рождаются песни, те, которые надолго. Спасибо Игорю, Мише и всем вам за то, что у нас появился новый "красный день календаря" - третье сентября! Чем не повод", - написал Игорь Николаев.

Фото: instagram.com

Ранее "Страна" сообщала, что Шуфутинский назвал имена певиц, с которыми готов спеть "3 сентября" дуэтом.