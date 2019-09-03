Тропический ураган "Дориан" обрушился на Багамы всей своей мощью. Уже известно о массовых разрушениях, и как минимум, о пяти погибших.

Об этом в своем Twitter сообщил премьер-министр Содружества Багамских Островов Хьюберт Миннис.



"Багамы по-прежнему ощущают на себе всю мощь урагана 5 категории "Дориан". Судя по сообщениям из Абако (острова на севере архипелага - Ред.), разрушения беспрецедентны. Сила ветра -165 миль в час, "Дориан" остается чрезвычайно опасным штормом. Наше внимание сейчас сосредоточено на спасении, выздоровлении и молитве. Шторм будет свирепствовать еще в течение многих часов. Мы знаем, что много людей в серьезной беде. Мы молимся за их безопасность и предоставим помощь как можно скорее.

... Я глубоко опечален сообщением о том, что в Абако 5 подтвержденных смертельных случаев. Мы переживаем невиданную в истории трагедию", - написал Миннис.

Фото: twitter.com/minnis_dr

По данным на 17:00 по времени восточного побережья США (00:00 по Киеву - Ред.), эпицентр урагана находился в 170 км к востоку от Палм-Бич (штат Флорида) и не смещался. По оценкам метеорологов, скорость ветра в порывах достигает 63,8 м/с.

Ураган "Дориан" с Багам движется к Флориде, фото: bbc.com

Утром во вторник, 3 сентября, ураган, сила которого сейчас достигла 4-й категории по шкале Саффира-Симпсона, должен, по оценкам экспертов, приблизиться к побережью американского штата Флорида.

Ранее "Страна" сообщала, что в четырех штатах объявили экстренную эвакуацию из-за приближения "Дориана".

Также мы рассказывали, что "дочка" Walt Disney оставила экипаж круизного лайнера на частном острове в зоне урагана "Дориан".