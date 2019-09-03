Вчера, 2 сентября, в Берлине, прошла встреча в "Нормандском формате" на уровне политических советников глав государств. Встреча продлилась 8 часов и речь на ней шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне.

Об этом после переговоров рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который и представлял на переговорах Украину, как сообщает Укринформ.

"Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить все, будут имплементированы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров", - сказал Пристайко, отметив, что детали, по договоренности всех 4 сторон, он раскрыть не может.

Впрочем, среди конкретных вещей, которые нужно достичь, дипломат назвал станицу Луганскую, по разведению сил в которой и еще в двух других местах лидеры стран договорились еще в 2016 году.

"Именно поэтому мы собираемся довести до завершения этот процесс разведения", - сказал Пристайко.

Для этого надо сделать известные шаги: прекратить стрелять, подождать 7 дней, чтобы убедиться, что нет непосредственной угрозы обстрелов, и потом разводить - отвести вооружение и людей, сделать коридор, чтобы начать разминирование, снимать фортификационные сооружения, возобновлять дороги. Эта процедура прописана, но все это время она не соблюдалась, отметил министр.

Ради достижения конкретного прогресса было решено сосредоточить пока что все усилия на Станице Луганской вместо всех 3 участков, начать восстанавливать там мост.

О дате саммита квартета пока тоже говорить рано. Лидеры Германии, Франции, Украины и России должны решить это сами на основе отчетов, которые им представят их советники. По мнению Пристайко, дополнительные подготовительные встречи, в частности, на уровне глав МИД, уже не нужны.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский встретился с президентом Литвы и пригласил его восстановить Донбасс.