Последний год моратория

Чего у нынешней власти нет, так это рефлексий перед общественным мнением. Вчера Зеленский официально объявил о том, что создание рынка земли уже с января 2020 года является приоритетом. Поставлены четкие сроки, которые подразумевают, что до декабря должны быть решены вопросы и по отмене моратория на продажу земли сельхозназначения, и по созданию полной базы законодательства, которое создаст рынок.

То, что процесс идет такими быстрыми темпами, показывает, что особо никто с формальностями, необходимыми для реализация цивилизованного рынка земли заморачиааться не будет.

Вряд ли будут приняты законы, которые смогут предотвратить рейдерство на селе (в том числе и путем тупого переписывания данных в реестрах собственности, о чем много знает "смотрящий" за Минюстом Довбенко, на свадьбе которого в Сен-Тропе гулял глава Офиса президента Андрей Богдан), которые позволят повысить стоимость земли, которые позволят мелким землевладельцам развивать свой аграрный бизнес, а не просто продать свои паи за копейки латифундистам (отечественным или иностранным).

Скорее всего, ничего этого сделано не будет и рынок земли будет запущен в самом "диком" своем варианте. После чего приватизация 90-х может показаться образцом честности и законности.

Кабмин на самокате

Вчера состоялось первое заседание нового Кабмина. Ему предшествовало появление фотографий Гончарука, катающегося на самокате по зданию на Грушевского. И эти фотографии, в принципе, имели больший резонанс, чем все, что говорилось на заседании правительства.

Потому что заявления премьера были просто сильной концентрацией популизма. Говорил он, безусловно, правильные вещи о том, что нужно поднимать экономику (на 40% за пять лет!), поднимать минимальные соцстандарты, улучшать медицину и, естественно, покрыть всю страну интернетом (это ж государство в смартфоне!). Но ни разу не сказал – за счет чего.

Зато другое было сказано четко. Идеи "прозрачных офисов" уходят в прошлое. Кабмин Гончарука уже отменил прямую трансляцию своего заседания и собирается следующие заседания вообще сделать закрытыми для журналистов.

Учитывая тот факт, что громкие заявления главы правительства не подкрепляются никакими конкретными предложениями, желание спрятаться от прессы вполне объяснимо. Потому что главная задача-то – сохранение рейтинга. А как его сохранишь, когда журналисты задают неправильные вопросы? Лучше на сто дней Кабмина снова позвать артиста Боклана – это будет и технологически правильно, и для рейтингов безопаснее.

Власть форсирует отмену неприкосновенности

Еще одна инициатива власти вчера вызвала скандал в Верховной Раде. Комитет по правовой политике рассматривал вопрос о снятии депутатской неприкосновенности, максимально быстрого прохождения которой через парламент требует президент. И тут произошло противостояние старых политиков, знающих регламент, с новоизбранным большинством "слуг народа", задача которого – выполнять все требования начальства.

Суть конфликта в том, что по регламенту осенняя сессия Рады еще не началась – она начнется только сегодня. А в промежутке между сессиями комитеты не могут заседать и что-либо рассматривать. На этом и настаивали представители "Евросолидарности" и "Батькивщины".

Но у "слуг народа" была задача – к сегодняшнему заседанию иметь готовое решение комитета. И они, имея большинство, такое решение провели.

Понятно, что на самом деле конфликт куда глубже. Старые политики поняли, что форсирование вопроса о неприкосновенности – не просто пиар, а закладывание фундамента под массу уголовных дел, которые сделают парламент ручным.

На самом деле, этот вопрос касается и "слуг народа", которые просто еще не понимают, что сами на себя надевают ошейник. Собственно, вопрос и проталкивают как можно быстрее, пока у "слуг народа" не родилось самосознание.

Реформа ГПУ: уволение Матиоса

Новый генпрокурор Рябошапка начал реформу своего ведомства. Началась она с увольнения главного военного прокурора Матиоса – одного из старожилов ГПУ, пережившего почти всех генпрокуроров эпохи Порошенко. Но это наверняка только начало.

Что касается конкретно Матиоса, то он за время пребывания на своем посту запомнился не только и не столько расследованием военных преступлений в зоне АТО, сколько участием в атаке на медиахолдинг "Вестей", в результате которого у издания был отобран офис редакции (и не возвращен до сих пор).

Уже при нынешней власти Матиос пытался перестроиться на лояльность к ней, но, как видим, не помогло – приход Рябошапки он не пережил. Как не переживут и многие другие.

Однако очевидно, что настоящая реформа ГПУ – это не замена одних чиновников другими, а закрытие всех политических дел, которые были открыты в 2014-19 годах, и наказание тех, кто эти дела открывал.

Готов ли Рябошапка к такой реформе – пока еще вопрос.

"Сегодня" без завтра

Несмотря на обилие новостей от власти, едва ли не главной новостью для соцсетей вчера стало сообщение медиагруппы "Украина" о закрытии газеты "Сегодня".

Издание с 22-летней историей, недавно отметившее выход 6-тысячного номера, доживает последний месяц. 29 сентября в его истории будет поставлена точка.

По неофициальной информации, внутри МГУ уже давно существовала "фракция" сторонников закрытия газеты как убыточной части бизнеса. И теперь, скорее всего, эта "фракция" воспользовалась как поводом атакой новой власти на бизнес-активы и бизнес-схемы Ахметова, чтобы поставить вопрос о необходимости оптимизации.

Возможно, с точки зрения оптимизации Ахметов действительно выиграет. Но имиджевый удар от закрытия газеты явно недооценен. Закрывать издание, уже полтора десятка лет являющееся лидером рынка, в тот момент, когда менее мощные холдинги продолжают поддерживать собственные газеты, – это явно не улучшит репутацию олигарха номер один.

Однако решение уже принято, и потому можно только сказать "спасибо" всем, кто делал "Сегодня" в течение почти четверти века. В прошлом десятилетии это действительно была одной из лучших школ пишущей журналистики в Украине XXI века. Жаль, что приходится писать "была"…