Донецкий Шахтёр подписал капитана молодежной сборной Бразилии Витора Эдуардо, известного как Витао. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О том, что донецкий клуб интересуется Витором Эдуардо, стало известно еще зимой.

Тогда же Витао вместе с еще одним защитником "Палмейраса" Луане Кандидо попал в сферу интересов ряда топ-клубов из Европы: "Барселоны", дортмундской "Боруссии", "Ювентуса", мадридского "Атлетико" и "Лилля".

Контракт "Шахтера" с футболистом рассчитан на 5 лет. Сообщается, что Витао делал первые шаги в футболе в академии PSTC. Стал одним из ключевых игроков юношеских сборных Бразилии различных возрастов.

В 2017 году в качестве капитана сборной U17 победил на чемпионате Южной Америки, а в 2019-м на аналогичном турнире был основным центральным защитником "селесао" U20. Выступал за молодежный состав "Палмейраса".

Видео: YouTube/ Jambo [sonao]

Напомним, бразильский полузащитник "Шахтера" Фернандо на правах аренды перешел в португальский "Спортинг".

Также мы писали, что сегодня состоялся трансфер Евгения Коноплянки в "Шахтер" из немецкого "Шальке".