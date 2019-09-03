Бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун призвала украинцев избегать формулировки "старческий маразм" и рассказала о болезни Альцгеймера. Соответствующий пост она опубликовала в Facebook.

"Люди с болезнью Альцгеймера теряют память, у них ухудшается координация движений, речи, а способность самостоятельно позаботиться о себе становится все хуже. Болезнь Альцгеймера - недооцененная причина смертности украинцев", - рассказала Ульяна Супрун.

По ее словам, риск развития болезни Альцгеймера увеличивается с возрастом: большинство пациентов - старше 65 лет. Но она может развиваться и у более молодых людей.

Также Супрун рассказала, что может свидетельствовать о развитии болезни Альцгеймера:

человек теряется в привычных для себя местах и ​​плохо ориентируется во времени

выполнение привычной рутины забирает гораздо больше времени

повторение одинаковых вопросов и постоянное уточнение уже известной информации

проблемы с ведением диалога. Человек может остановиться во время разговора повторять уже сказанное, не зная, что говорить дальше.

человек теряет вещи

возникают проблемы с подсчетом денег или расчетами

настроение существенно меняется, в поведении человека происходят необычные изменения

исчезает способность мыслить рационально и принимать решения

человеку сложно ориентироваться в пространстве и держать баланс, различать цвета и контрастность, возникают проблемы с чтением и управлением автомобилем

Супрун отметила, что сейчас нельзя утверждать, что именно вызывает развитие этого состояния. А лекарства против деменции пока не имеют доказанной эффективности. В то же время, здоровый образ жизни, контроль давления, регулярные физические нагрузки и отказ от курения уменьшают риск развития болезни.

Супрун дает украинцам такие рекомандации:

Больше двигайтесь - это способствует выживанию нейронов и установлению связей между ними, а следовательно поддерживает память в хорошем состоянии и позволяет осваивать новые навыки и информацию. Идеальный вариант это танцы - движение, общение и знакомая музыка вместе предотвращают нейродегенеративные процессы. Питайтесь сбалансировано. Это поддерживает сердечно-сосудистую систему, снижает риск некоторых видов рака и когнитивных расстройств, и замедляет прогресс деменции. Важно потреблять достаточное количество витаминов В12, В9 (фолиевой кислоты), витамина D и рыбы. Вовремя лечите болезни десен. Исследования показали связь между бактериями Porphyromonas gingivalis, вызывающими хронический генерализованный периодонтит, и болезнью Альцгеймера. Поддерживайте здоровый индекс массы тела (меньше 25). Чрезмерный и недостаточный вес являются факторами риска болезни Альцгеймера. Приведите к минимуму риски сердечно-сосудистых болезней. Они являются одним из факторов риска, которые могут вызывать болезнь Альцгеймера. Тренируйте мозг и развивайте память. Например, учите языки, читайте, осваивайте новые навыки - игру на музыкальных инструментах или настольные игры. Общайтесь с людьми, ведь это - активная умственная деятельность, в частности концентрация внимания и стимуляция памяти. Так можно улучшить когнитивные функции и укреплять нейронные сети.

В случае, если болезнь дала о себе знать, важно принять то, что некоторые навыки утрачены, нужно учиться снова овладевать ими. Необходимо разработать условную стратегию преодоления трудностей, чтобы чувствовать себя более уверенно. Например, писать список дел, с которыми возникают проблемы. Научиться расставлять среди них приоритеты. Придумать для них оптимальные решения. Если пациенту теперь сложно готовить себе обед или принимать лекарства - можно использовать кухонные гаджеты и напоминания. Людям с деменцией полезно слушать музыку, которую они слушали в молодости, и напевать песни, когда они вдруг забыли, где они и что происходит.

Скриншот: Facebook/ Уляна Супрун

Напомним, перед заявлением об отставке Супрун объяснила украинским мужчинам, как бороться с облысением.

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