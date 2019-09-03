В Киеве на станции метро "Вокзальная" полицейские задержали двоих молодых людей, у которых в рюкзаках была конопля в пластиковых бутылках. Об этом сообщает Отдел коммуникации столичной полиции.

Правоохранители уже открыли уголовное производство. Его фигуранты - киевляне, им 19 и 21 год. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.

Сообщается, что на станции метро "Вокзальная" полицейские заметили, что молодые люди ведут себя подозрительно. Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили причину такого поведения юношей: у них в рюкзаках были пластиковые бутылки с растениями, внешне похожими на коноплю.

Вещественные доказательства полицейские изъяли и направили на проведение экспертизы. Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификацией ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, под Киевом задержали наркоторговцев, которые продавали амфетамин военным.

Также мы писали, что в Киевской области мужчину приговорили к 6 годам за незаконное хранение оружия и торговлю наркотиками.