В зоопарке Берлина родились сразу двое панд.

Как говорится в сюжете ТСН, в Берлине произошел редчайший случай - родились сразу два бамбуковых медведя.

"Пополнение для работников зоосада стало сюрпризом - о беременности панды Мэн-Мэн они узнали только неделю назад. Но изрядно обрадовались, потому что в Германии - это первое рождения панды", - говорится в сюжете.

Малышей сейчас присматривают ветеринары. Маленькие панды и их мама чувствуют себя хорошо.

Ранее "Страна" рассказывала, что в зоопарке во Франции впервые забеременела панда.

Еще мы писали, как в Китае сняли на видео уникальные кадры купания большой панды.

Эти кадры считаются редкостью, потому что в дикой природе черно-белые мишки моются редко.