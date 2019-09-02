Полузащитник "Шахтера" Фернандо на правах аренды перешел в португальский "Спортинг".

Об этом сообщила пресс-служба донецкого клуба.

"20-летний бразилец будет выступать за клуб из Лиссабона до конца текущего сезона. При этом у "Спортинга" не будет права выкупа футболиста, но в будущем португальцы будут иметь приоритетное право приобрести хавбека", - говорится в сообщении.

Отметим, что в нынешнем сезоне Фернандо еще ни разу не выходил на поле.

Всего за "Шахтер" он провел 22 матча и забил 2 мяча.

Напомним, дончане после шести туров УПЛ набрали 18 очков и возглавляют турнирную таблицу с отрывом от "Десны" в семь пунктов.

Еще напомним, что сегодня состоялся трансфер Евгения Коноплянки в "Шахтер" из немецкого "Шальке".