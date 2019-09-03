Заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины может стать заместитель исполнительного директора Международного фонда "Возрождение" Тарас Качка.

Об этом со ссылкой на его декларацию пишет УНИАН.

В его декларации за 2018 его местом работы (местом будущей работы) указано Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. В графе о должности (текущей или должности, на которую претендует кандидат) Качка указал "Заместитель министра - Торговый представитель".

Согласно данным на сайте фонда, Тарас Качка является советником по стратегическим вопросам. Он - заместитель исполнительного директора фонда "Возрождение" и эксперт по вопросам европейской интеграции. С 2014-го по 2015 год был вице-президентом и исполняющим обязанности президента Американской торговой палаты в Украине. В Facebook указано, что с 2015 года Качка работает в Министерстве иностранных дел.

Отметим, международный фонд "Возрождение" - благотворительная общественная организация, которая является частью международной сети фондов "Открытое Общество". Финансируется на средства бизнесмена Джорджа Сороса.

Тарас Качка. Фото: РБК-Украина

Напомним, новым министром экономики и торговли Украины стал Тимофей Милованов. Он возглавил МЭРТ, которым до этого руководил экс-глава НБУ Степан Кубив. "Страна" подробно писала, что о нем известно.

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