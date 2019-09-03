В самом известном в Украине скифском кургане - новые находки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"250 лет назад именно с Литой могилы началась украинская археология. Тогда нашли коллекцию уникальных золотых изделий, которые до сих пор экспонируются в российском Эрмитаже. Затем курган только грабили, пока он не сравнялся с землей. Поэтому новая находка сильно удивила современных ученых", - говорится в сюжете.

Новые находки нашла студентка из Кропивницкого, впервые принимающая участие в раскопках такого масштаба.

Она нашла позолоченные куски артефактов и обломок кинжала, которым почти три тысячи лет.

Как сообщалось, на раскопках бывшей столицы скифов археологи нашли римские застежки и шведские деньги.

Также мы писали, что Украина ввела санкции против российских археологов за раскопки в Крыму.