В Житомирской области археологи во дворе у местных жителей раскопали подземное хранилище 17 века.

Как говорится в сюжете ТСН, это были российские военные склады.

"На территории Житомирщины, в городке Полонном археологи прямо во дворе местных жителей раскопали подземное хранилище 17-го столетия. Есть предположение, что эти склады создали еще во время русско-шведской войны, и там хранился провиант для российской или польской армии", - говорится в сообщении.

Как рассказала хозяйка двора, сначала на участке она провалилась в яму, тогда углубление засыпали и забыли, а уже во второй раз, когда чуть не провалился ее муж, семья сообщила в горсовет.

"Несколько лет назад я могла там и остаться, а в этом году увидели в провале что-то похожее на склеп, тогда уже поняли, что тут что-то есть", - рассказывает женщина.

Как рассказывала ранее "Страна", что в Чернигове археологи нашли могилу с ребенком XII века.

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