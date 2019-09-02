Пять членов команды спасены после пожара на судне близ калифорнийского острова Санта-Крус, еще 33 человека числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщили сотрудники Береговой охраны США в Twitter.

"Мы не можем утверждать, есть ли смертельные случаи", - сообщил представитель Береговой охраны Эйден Куни.

По его словам, единственная информация, которая имеется, это то, что пассажиры все еще на борту.

Сотрудники Береговой охраны продолжают работу по спасению пассажиров с помощью лодок и вертолетов.

Ранее местное телевидение сообщало, что несколько десятков человек, вероятно, погибли при пожаре на судне.

Всего, по данным береговой охраны США, на борту судна находилось более 34 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что в Черном море загорелось и утонуло российское рыболовецкое судно.

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