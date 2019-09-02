Вместо бразильца Тайсона контракт с Ромой подписал Генрих Мхитарян
Полузащитник Генрих Мхитарян подписал годичный контракт с римскими "волками" и будет выступать на правах аренды.
Об этом стало известно из официального твиттера римской Ромы.
"Для меня это отличная возможность начать новую главу с отличного клуба. Я знаю, о чем этот клуб, и я уверен, что мы сможем добиться больших успехов вместе", - сказал 30-летний Мхитарян.
Фото: twitter.com/ASRomaEN
Напомним, что Мхитарян перешел в лондонский Арсенал в январе 2018 года из Манчестер Юнайтед. В общей сложности, он провел 59 матчей за "канониров" во всех турнирах и забил девять голов.
Ранее сообщалось, что "Рома" хотела заполучить у "Шахтера" Тайсона, но донецкий клуб не согласился отдавать звездного игрока.
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