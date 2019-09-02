Сегодня вечером, 2 сентября, в Киеве на мосту Патона случилась жуткое ДТП, в котором всмятку разбилась дорогая иномарка Audi.

Об этом сообщает портал "Киев оперативный".

"Полная жесть сейчас творится на мосту Патона - очень серьезное ДТП. Детали устанавливаются, лучше объехать", - говорится в сообщении.

Позже на портале "Киев оперативный" появилось видео из салона автомобиля, который разбился на мосту.

"Нашли видео владельца авто, которое полностью разбилось на мосту Патона. Удивительно, что эта Audi угодила в ДТП", - говорится в подписи к видео.

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