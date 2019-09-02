Полиция расследует инцидент, который произошел 29 августа в здании Бориспольского горсовета, когда секретарь мэрии Ярослав Годунок устроил драку с переселенцем из Луганской области. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Киевской области.

Сообщается, что о произошедшем полиции стало известно из социальных сетей. После получения сообщения в городской совет Борисполя выехала следственно-оперативная группа, которая установила и допросила свидетелей.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Готовится проект подозрения для дальнейшего направления в прокуратуру области и объявления подозрения нападавшему. В процессуальном порядке было изъято видео с камер наблюдения, его приобщили к материалам уголовного производства.

Следователи подали ходатайство в суд, чтобы получить временный доступа к медицинской документации и назначить судебно-медицинскую экспертизу, которая определит тяжесть нанесенных пострадавшему телесных повреждений.

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, 10 июля во время встречи с активом Киевской области Владимир Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка. Причиной этого стала его судимость за "разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений". Президент сказал ему: "Выйди отсюда, разбойник ты".

Также мы писали, что "разбойник" Годунок сначала говорил, что не хочет судиться с президентом, но потом передумал прощать Зеленского и начинает судебную тяжбу против гаранта.