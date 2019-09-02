Создатель скандального сайта "Миротворец" и экс-нардеп Антон Геращенко претендует на должность замминистра внутренних дел. Это следует из его электронной декларации за 2018 год.

Геращенко подал ее в качестве кандидата в заместители Арсена Авакова. Обычно так происходит, если соискатель устраивается на государственную должность. Причем претендует на нее не в своих мечтах, а уже вполне официально.

Карьерное воскрешение Герашенко вызвало бурную реакцию соцсетей.

Кто такой Антон Геращенко

Бывший нардеп "Народного фронта" считается реликтом прошлой власти. С его именем связана информационная травля инакомыслящих, которую развязали власти в эпоху Порошенко. В первую очередь - на созданном им сайте "Миротворец", который требовали закрыть в Евросоюзе.

В своем втором амплуа Антон Геращенко долгое время был советником Арсена Авакова и неофициальным спикером МВД. Именно он раньше других сообщал подробности резонансных преступлений.

Причем нардеп, пользуясь своим полуофициальным статусом, почти сразу назначал виновных - как правило, спецслужбы России и агентов Кремля. Часто он выдвигал "идеологически правильные" версии преступлений, который потом не подтверждались ни следствием, ни решением суда.

Жил Антон в Киеве на широкую ногу, о чем неоднократно рассказывала "Страна". Также на него при весьма странных обстоятельствах покушались - причем в соучастии нардеп обвинил... журналистов "Страны", которые накануне сфотографировали нардепа у его дома - элитной высотки на Печерске.

Что интересно, по этой квартире НАБУ потом открыло против Геращенко уголовное дело.

Накануне выборов-2019 Геращенко открыто поддержал Владимира Зеленского (чуть более скрытно это делал его патрон Аваков). Связи с Зе прослеживаются у экс-нардепа и по линии "Украинского института будущего", где Геращенко является соучредителем. Из этого института вышли несколько членов Зе-команды и нардепов "Слуги народа".

Кроме того, Антон Геращенко выступил главным спонсором политического проекта "Люди важны", в котором одну из первых скрипок играл нынешний премьер Алексей Гончарук. Проект был презентован в конце прошлого года, но быстро почил в бозе.

Но связи с Гончаруком, не исключено, у Геращенко остались.

Сыграло ли это свою роль в новой попытке трудоустройства Антона Геращенко, либо сработали прежние связи с Аваковым - пока непонятно (за свою жизнь Геращенко неоднократно менял своих патронов - когда-то он работал, например, у злейшего врага Авакова Геннадия Кернеса).

Если попытка скандального нардепа вернуться во власть окажется удачной, то это станет еще одним маркером того, что обещанного Зеленским обновления власти не происходит.

Что пишут в соцсетях

"У меня для вас плохие новости. Лизоблюдство может камбэкнуться", - пишет журналистка Олеся Медведева, намекая на видеоролик, где Геращенко вылизывает тарелку в ресторане.

"Нынешний рейтинг "Народного фронта"отчетливо иллюстрирует, куда завел популизм таких персонажей как Антон Геращенко", - комментирует эксперт Дмитрий Марунич.

Он также напоминает о странностях в декларации экс-нардепа.

Весьма интересно, как будет проверять декларацию антикоррупционные органы. Дело в том, что к Геращенко имеется большое количество имущественных вопросов.

В СМИ немало писали о его наличии на аффилированных с ним компаний десятков тысяч квадратных метров недвижимости. Впрочем, в его декларации всего этого нет.

При этом в прошлом году случился скандал, когда оказалось, что семья Геращенко живет в центре Киева в квартире площадью 190 квадратных метров, которую им арендует… безработный тесть нардепа Алексей Шамбур.

Как отмечали журналисты программы "Наші гроші", Шамбур в течение около 10 лет не получал дохода, а с 2016 года успел заработать около 270 тысяч гривен. Вместе с тем его расходы на аренду квартиры, в которой он не живет, превышают полтора миллиона гривен.

При этом семья претендента на кресло замминистра живет в элитной многоэтажке с ноября 2016 года. По-хорошему, НАПК должно было бы заняться этим вопросом. Особенно сейчас – после того, как Геращенко решил податься в исполнительную власть", - пишет Марунич.

Он также считает, что Геращенко рвется в кресло замминистра, минуя Арсена Авакова и уповая на свои связи в Кабмине, который утверждает кандидатов на эту должность.

Среди этих связей - глава таможни Макс Нефедов, а главное - сам премьер-министр Алексей Гончарук, с которым Геращенко вместе создавал партию "Люди важны".

"Своим решением Геращенко очень серьезно подставил Арсена Авакова, который, как известно, в четверг был переназначен Верховной Радой на пост министра. Как ожидалось, новый-старый глава МВД должен был предложить новых заместителей, которые должны были продолжить реформирование правоохранительной системы в Украине. И Антона Геращенко, к которому имеются вопросы коррупционного характера, там не должно было быть.

Более того, есть информация, что инициатива Геращенко не была согласована с Аваковым. Его советник попросту решил воспользоваться ситуацией и заскочить в кресло с помощью своих связей. Помимо лоббирования его кандидатуры экс-главой Администрации президента времен Петра Порошенко Игорем Райниным, с которым Геращенко дружен со времен политической деятельности в Харькове, есть свои люди у экс-нардепа и в новом составе правительства.

Напомним, Геращенко весьма плотно сотрудничал с новоиспеченным премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. Вместе с ним нынешний претендент на кресло замминистра даже занимались партстроительством. Правда, не очень успешно: в 2018 году Гончарук, а также нынешний глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов вместе с Антоном Геращенко участвовали в запуске политического проекта "Люди важны".

Тут стоит напомнить, что окончательное решение о назначении/неназначении замминистра, согласно процедуре, должен сказать Кабмин. При нынешней ситуации, несмотря на токсичность Геращенко, его товарищи в правительстве вполне могут попытаться протащить на замминистра – благо теперь, после запрета на ведение трансляций во время заседаний Кабмина, это будет сделать достаточно просто. При этом выгода друзей Геращенко состоит в том, что шишки будут падать не на Гончарука, а на Авакова, с которым Антона Геращенко до сих пор все ассоциируют", - утверждает эксперт.