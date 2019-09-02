В США инженеры создали робота-змею, который может предотвращать смерть вследствие инсульта и аневризмы. Об этом со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science Robotics, пишет Naked Science.

Над разработкой работали инженеры из Массачусетского технологического института. Их робот-змея на магнитном управлении. Он может маневрировать по самым узким артериям благодаря ферромагнитным доменам и гидрогелю, уменьшающему трение более чем в десять раз. Его размер менее миллиметра, при этом роботом управляет врач. Сердечник устройства изготовлен из никель-титанового сплава, способного изгибаться, а затем возвращаться к своей естественной форме.

Благодаря изобретению врачи могут быстрее лечить труднодоступные области головного мозга. Роботы уже прошли тесты на силиконовой копии кровеносных сосудов головного мозга с реалистичными сгустками и аневризмами.

"Инсульт - пятая по распространенности причина смерти в США и главная причина инвалидности. Если острый инсульт можно будет лечить в течение первых 90 минут после приступа, то показатели выживаемости пациентов могут значительно возрасти, если бы мы могли разработать устройство, чтобы обратить вспять закупорку кровеносных сосудов за час, мы могли бы избежать неминуемого повреждения головного мозга. Это дает нам надежду", - сообщил профессор Сюаньхэ Чжао, который работал над изобретением.

Сегодня, чтобы избавиться от сгустков крови в мозге, хирурги проводят тонкую проволоку через главную артерию, через ногу или пах, пока флюороскоп делает снимки, помогая подвести провод к мозгу. Затем либо катетер доставляет лекарство, которое разжижает сгусток, либо устройство извлекает его.

Видео: YouTube/ Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Напомним, ранее в США создали робота-разведчика, вдохновившись тараканами.

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