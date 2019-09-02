Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал свой переход из "Шальке" в донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

"Шахтер захотел меня больше, чем другие клубы. Мне приятно, и я отвечаю взаимностью. Счастлив быть в семье этой команды и клуба", - сказал Евгений.

По словам хавбека, его личные футбольные амбиции совпадают с амбициями "Шахтера" на сто процентов.

"Но мы можем говорить много, а осталось это показывать на футбольном поле. Впереди очень важные матчи, Лига чемпионов, и выход из группы нам по силам. Задача номер один - это чемпионство. Поэтому я здесь. Хочу ежегодно поднимать трофей чемпиона Украины", - рассказал Коноплянка.

Напомним, сегодня стало известно, что Евгений Коноплянка перешел из "Шальке" в "Шахтер". Соглашение с игроком национальной сборной Украины рассчитано на три года. Другие условия контракта пока не разглашаются.

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