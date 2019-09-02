Полномочия парламентской специальной контрольной комиссии по по вопросам приватизации были переданы подкомитету с новым названием "Подкомитет с эффективного управления государственным и коммунальным имуществом". Подкомитет вошел в комитет "Экономического развития", возглавляемый представителем партии "Слуга Народа" Дмитрием Наталухой. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в парламенте.

Ликвидацию парламентской специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации поддержали на заседании первой подгруппы подготовительной депутатской группы Верховной Рады Украины, которое прошло 9 августа. Об этом сообщал новоизбранный народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович. Рабинович заявил, что предложение о ликвидации комиссии, внесли представитель партии "Слуга Народа", свое решения они аргументировали тем, что комиссия не работает.

Ранее комиссия по вопросам приватизации обладала следующими функциями:

контроль за соблюдением законодательства при приватизации, реприватизации;

контроль за выполнением государственной программы приватизации;

контроль за деятельностью органов приватизации;

анализ последствий приватизации;

системное информирование Верховной рады Украины о ходе приватизации.

Новый подкомитет с вопросов эффективного управления государственным и коммунальным имуществом получил следующие функции:

управление имуществом, что находится в государственной или коммунальной собственности;

приватизация государственного и коммунального имущества, национализация, реприватизация, банкротства, тому подобное;

регулирование публичных закупок.

Функции, которые прописаны в новом подкомитете не предполагают контроля за выполнением государственной программы приватизации, соблюдения законодательства при приватизации или реприватизации, а также анализа последствий приватизации и информирования Верховной рады Украины о ходе приватизации.

Фото: Страна.ua

Напомним, что Зеленский поручил правительству устроить масштабную приватизацию.

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