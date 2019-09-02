В августе в Киеве средняя температура составила +20,7 градусов, что на 2 градуса выше, чем климатическая норма. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным метеорологов, в прошедшем месяце самым холодным в Киеве было 6 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до +12 градусов, а жарким - 13 число, когда максимальная температура после полудня поднялась до +35 градусов. Это была самая высокая температура за это лето. Дней с жарой, которая превысила +30 градусов было 5.

Отмечается, что к парадоксам нынешнего августа можно отнести то, что самой жаркой оказалась его третья декада, а холодной - первая. Кстати, продолжительность дня в августе сократилась более чем на полтора часа. Осадков в столице на проспекте Науки выпало лишь 45 мм, что составило 65% климатической нормы.

Напомним, средняя температура воздуха летом этого года в Киеве составила + 21,4 градуса, что на 2,7 градуса превысило климатическую норму. Это дало возможность лету-2019 разделить шестую-седьмую позицию с летом 2016 года среди самых теплых в Киеве с 1881 года.

Также мы писали, что 17 июля в Киеве был зафиксирован первый температурный антирекорд лета-2019. Температура воды в реке Днепр в городской черте впервые после 27 мая стала ниже + 20°С.