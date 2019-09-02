США поддерживают Киев в противостоянии российской агрессии, однако у Белого дома есть вопросы относительно ситуации с преодолением коррупции в Украине. Об этом 2 сентября на пресс-конференции в Варшаве заявил вице-президент США Майк Пенс, комментируя сообщения о приостановке программы военно-технической помощи Украине, сообщает Onet News.

Пенс подчеркнул, что по поручению президента Дональда Трампа интересовался, как украинский президент Владимир Зеленский видит достижение прогресса в борьбе с коррупцией. Это было важным условием накануне принятия в Белом доме решения о предоставлении дальнейшей военной помощи Украине.

Зеленский стал президентом под антикоррупционными лозунгами, напомнил Пенс. По его словам, украинский лидер на переговорах 1 сентября сообщил американской стороне о законодательных инициативах в сфере борьбы с коррупцией.

Вице-президент отметил, что Конгресс США в июне утвердил пакет военно-технической помощи Украине на 2019 год в объеме $250 млн. "Мы готовы выделить деньги, но хотели бы убедиться, что Украина идет правильной дорогой, что это инвестиции, которые усилят безопасность и стабильность Украины. Таковы ожидания американцев и ожидания президента", – сказал Пенс.

Он также добавил, что призвал Зеленского обратиться к европейским партнерам с целью углубления сотрудничества и привлечения инвестиций в сфере безопасности, защиты суверенитета и восстановления страны.

На вопрос журналиста, связана ли возможная приостановка программы помощи Украине с заявлениями адвоката президента Руди Джулиани о возможном подкупе бывшего вице-президента США Джо Байдена прежними властями Украины, Пенс ответил отрицательно.

Предложенный Конгрессом пакет помощи Украине в сфере безопасности предусматривает предоставление нелетальных и летальных видов оборонительного вооружения, с отдельным акцентом на поддержку Военно-морских сил ВСУ.

Напомним, что вчера вице-президент Пенс и напряженный Зеленский раскрыли содержание своего разговора.

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