Новый посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, которую назначили вместо Джудит Гоф 30 апреля, начала дипломатическую миссию в Украине. Об этом пресс-служба Посольства Великобритании в Украине сообщила в Facebook.

"Новая посол Великобритании госпожа Мелинда Симмонс вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль", - сказано в сообщении.

Ранее Мелинда Симмонс занимала различные посты в министерстве по вопросам международного развития, а также была заместителем глав департаментов Европы, Ближнего Востока, Северной Африки. В 2013 году она пришла на службу в британский МИД. До 2016 года занимала должность замглавы департамента, который занимался проблемами вооруженных конфликтов. В 2016-2017 году Симмонс работала в британском Национальном секретариате по безопасности.

Скриншот, фото: Facebook/ British Embassy Kyiv

Напомним, летом Эстония также назначила нового посла в Украине.

Кроме того, сообщалось, что в конце августа новый посол Австрии встретился в МИД Украины с Еленой Зеркаль.