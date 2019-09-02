Во Львовской области столкнулись грузовик и маршрутный автобус, в результате ДТП более 10 человек получили телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Национальной полиции во Львовской области в понедельник.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 2 сентября, около 16:45 в г.Моршин, Стрыйского района. Как предварительно установили полицейские, столкнулись маршрутный автобус "Мерседес" и грузовик "КамАЗ", - отмечают в полиции .

Отмечается, что на момент ДТП в салоне автобуса находилось 24 человека. Предварительно с телесными повреждениями в больницу доставлено более десяти человек.

"Количество травмированных и их диагнозы уточняются", - проинформировали в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, что под Львовом в масштабном ДТП погибли две женщины, пострадали еще 6 человек, в том числе и дети.

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