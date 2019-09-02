До конца года будет проведен конкурс на должность гендиректора госконцерта "Укроборонпром", который в конце августа возглавил Айварас Абромавичус. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

В частности, речь идет о том, что в течение последних двух месяцев Абромавичус возглавлял Наблюдательный совет Концерна, куда был введен указом президента Владимира Зеленского от 12 июня 2019 года. С тех пор была сформирована номинационная комиссия с участием международных консультантов, проведены десятки собеседований и отобраны несколько претендентов на должность гендиректора.

"Но пока шла процедура спецпроверки кандидатов, в концерне начали происходить вещи, которые могли иметь негативные последствия для национальной безопасности страны", - сообщил Абромавичус.

В частности, речь о том, что без согласования с набсоветом переписывались уставы предприятий-участников концерна, в СМИ начали появляться утечки секретных контрактов, к которым не имели доступ даже члены набсовета, а на самих предприятиях бывшим руководством была создана атмосфера нездоровой конкуренции и борьбы за должности.

"Нам начали поступать негативные сигналы от наших контрагентов и международных партнеров. Все это грозило существенными репутационными потерями как самого концерна, так и государства, чего мы допустить не могли ", - констатировал Абромавичус.

Так объясняется назначение нового гендиректора госконцерна без проведения конкурса. Однако он, по словам Абромавичуса, все же состоится.

"И президент, и я, и все члены наблюдательного совета концерна остаемся сторонниками конкурсного отбора генерального директора" Укроборонпрома". Это наша амбиция и она будет воплощена в жизнь. Конкурс будет объявлен до конца года", - сообщил Абромавичус.

По его словам, своими первоочередными задачами на новом посту он считает стабилизацию ежедневной работы концерна, запуск процесса финансового аудита и осуществление кадровый ротации среди ТОП-менеджмента концерна и предприятий, входящих в "Укроборонпром".

Напомним, Зеленский своим указом вывел Загороднюка из набсовета Укроборонпрома.

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