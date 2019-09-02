Появились первые фото в форме ФК "Шахтер" 29-летнего игрока национальной сборной Украины Евгения Коноплянки, который на 3 года подписал контракт к клубом. Снимки выложил официальный сайт донецкого клуба.

Фото: shakhtar.com

Коноплянка с августа 2017 года выступал за немецкий "Шальке". В сезоне-2018/19 провел за "Шальке" 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

Как известно, первым профессиональным клубом в карьере Коноплянки был "Днепр", где он дебютировал в 17-летнем возрасте. С этой командой Коноплянка становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины, а в сезоне-2014/15 дошел до финала Лиги Европы.

Позже выступал за испанскую "Севилью", с которой в 2016 году выиграл Лигу Европы, и немецкий "Шальке".

Мы уже писали о том, кто заменит в Шальке нашего Евгения Коноплянку.

Также мы писали о том, что тренер Шальке рассказал почему у Коноплянки нет шансов на основу и ему придется уйти.