Начиная с первого учебного дня, 2 сентября, в школах Одессы сократили продолжительность уроков. Об этом со ссылкой на распоряжение департамента образования горсовета Одессы пишут "Украинские Новости".

Сообщается, что из-за установившейся в городе жары было принято решение сократить длительность уроков в школах до 35 минут. В последние дни в Одессе температура воздуха превышает +30 градусов.

Мера вводится на неделю - пока температура воздуха в городе не снизится. Также департамент предложил сократить длительность школьных линеек по случаю начала учебного года.

Напомним, сын Зеленского пошел в первый класс в школе, где год обучения стоит почти $13 000.

Также мы писали о том, как дети известных украинцев пошли в школу.