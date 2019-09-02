В понедельник, 2 сентября прокуратура Одесской области сообщил о подозрении совладельцу отеля "Токио Стар" Сергею Дурачу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщили о подозрении второму владельцу отеля в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее к гибели 9 человек (ч.2 ст.270 УК Украины). При этом ранее сообщалось, что Сергей Дурач, бизнес-партнер Вадима Черного, покинул Украину.

Сообщается, что подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования, поэтому было подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о разрешении на его задержание.

Напомним, в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли девять человек (восемь человек погибли на месте, еще один – в машине "скорой помощи"), 10 человек пострадали.

А 18 августа полицейские задержали владельца гостиницы "Токио Стар" Черного. Он был уведомлен о подозрении по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, повлекшего гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) УК Украины. Его арестовали на два месяца без залога.