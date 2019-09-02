Большинство областей Украины 3 сентября накроют ливни и грозы, температура воздуха понизится. Об этом сообщает сайт Укргидрометеоцентра.

Ливни с грозами ожидаются в западных, центральных, северных и части южных областей. Во Львове столбики термометров ночью покажут +15...+17 градусов, днем +24...+26. На Закарпатье завтра ожидаются осадки, ночью температура составит 15-17 градусов, днем +24...+26.

В Одессе 3 сентября Укргидрометцентр обещает дождь и грозу. Ночью температура воздуха опустится до 18-20 градусов, днем ​​поднимется до 29-31 градуса. В Днепре во вторник синоптики прогнозируют солнечную и жаркую погоду. Ночью температура составит 16-18 градусов, днем - 29-31 градус тепла. В Харькове 3 сентября ночью термометры покажут 14-16 градусов, днем - 28-30 градусов.

В Киеве 3 сентября ожидаются дождь с грозами. Температура воздуха ночью составит +17...+19 градусов, днем +29...+31.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что сегодня Украину вернулась летняя жара.

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