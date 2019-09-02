В Киеве под руководством Андрея Шевченко начался тренировочный сбор футбольной сборной Украины для подготовки к отборочной игре на Евро-2020 против сборной Литвы (7 сентября) в Вильнюсе и товарищеской встречи с командой Нигерии (10 сентября) в Днепропетровске.

Утром 2 сентября игроки начали съезжаться в свою киевскую резиденцию на сентябрьском сборе. Они поселились в отеле "Хилтон". Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Одним из первых прибыл игрок итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский. Как и было предусмотрено рабочим графиком, большинство футболистов прибыли в лагерь главной команды страны в полдень.

Вечером футболисты провели открытую тренировку на НСК "Олимпийский".

Известно, что на сбор опоздает полузащитник Евгений Коноплянка, который в понедельник вечером подписывал контракт с донецким Шахтёром.

Квалификационный матч Евро-2020 против сборной Литвы состоится 7 сентября в Вильнюсе и начнется в 19.00 по киевскому времени. 10 сентября в Днепре в 21.30 начнется товарищеский матч Украина - Нигерия.

Фото: ffu.ua/article/37458

Видео прибытия футболистов сборной Украины:

Видео: youtube.com/Ukrainian Association of Football

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