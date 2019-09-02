В понедельник, 2 сентября, в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в Facebook.

Сообщается, что в течение текущих суток противник 7 раз нарушал режим прекращения огня. Украинские позиции біли обстреляны из запрещенного минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: три раза в районе Водяного, вблизи Тельманово, недалеко от Лебединского и вблизи Новомихайловки по направлению Луганска.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил, а именно вблизи Новотошковского.

Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, 1 сентября на Донбассе был ранен боец ВСУ, обстрелы усилились.

Также мы писали, что на Донбассе 30 августа погиб украинский военный.