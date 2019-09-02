В Киеве на 53-м году жизни скончался известный спортивный журналист и комментатор Александр Жураховский.

Об этом говорится на странице Facebook его коллеги - журналиста Руслана Свирина.

Точные причины смерти Жураховского пока неизвестны.

Александр Жураховский работал на телеканалах "Интер" и "Перший національний", в последнее время был ведущим на радио "Эра". Царствие Небесное!

Фото: facebook.com/svirintv

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