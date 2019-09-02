В период с января по июль 2019 года невыполнение сбора акцизов составило 8,8 млрд грн и большая часть этого недобора приходится на акциз табачных изделий, по этой причине налоговая служба запланировала проверки всех табачных производителей в Украине. Об этом в интервью Экономической правде рассказал глава ведомства Сергей Верланов.

Он уточнил, что налоговая уделит особое внимание фабрикам во Львове и Желтых Водах, проверкой которых займется лично. "Что касается табака – будем проверять всех производителей табачных изделий. Львовскую табачную фабрику, а также фабрику в Желтых Водах в Днепропетровской области", — отметил Верланов.

По его словам, особая проверка этих двух фабрик будет проведена по той причине, что поступали сообщения о поддельных акцизах сигаретных марок и производстве табачных изделий вообще без марок.

Напомним, что новый глава налоговой Верланов поддержал идею Зеленского о всеобщем декларировании.

также мы писали о том, что в Украине табачные изделия подорожают из-за роста акциза на 9 процентов.