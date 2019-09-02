Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, комментируя идею создания русскоязычного украинского телеканала для "борьбы за умы", высказанную ранее командой Зеленского, считает, что спешить с этим не нужно. Об этом он сказал в интервью Lb.ua.

"Я бы не спешил, потому что новые платформы – это инструмент. И русскоязычный канал – это тоже только инструмент. Давайте поймем, какую задачу мы перед собой ставим", - сказал Бородянский.

По его словам, нужно сформулировать цель, которую хочет этим инструментом достичь Украина, а потом оценить целесообразность его использования.

"Мое отношение такое: я считаю, что вначале мы должны сформулировать задачу. Мы хотим создать русскоязычный телеканал, чтобы что? Мы должны сказать: вот есть задача, вот есть инструменты, вот есть последствия их использования. Вот есть ресурс, который необходимо на это потратить. Выложили, посмотрели, покрутили, сказали - окей, действительно эту задачу можно решить русскоязычным каналом, стоить это будет столько-то денег. Или нет, эту задачу можно решить по-другому, и элементы этого решения нам еще дадут каких-то побочных эффектов", - отметил Бородянский.

Кроме того, по его мнению, такая цель, как "вернуть умы" - о чем заявлялось ранее - сформулирована неудачно, так как результативность этого невозможно измерить.

"Задача государства какая? Оно должно думать, сколько социоэкономических эффектов принесет один вложенный доллар. Американцы говорят, что один доллар, вложенный в культуру, дает социоэкономических эффектов на 20 долларов", - сказал Бородянский.

Напомним, в Офисе президента заявили, что в Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе будет создан всемирный русскоязычный канал.

Также мы писали, что затраты на создание всемирного русскоязычного канала из бюджета Украины оцениваются в 2 млрд долларов США (50 млрд гривен).

"Страна" подробно разбиралась, нужно ли создавать государственный телеканал для "борьбы за умы" Донбасса, Крыма и России.