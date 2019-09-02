В понедельник, 2 сентября, в одном из отделений "Приватбанка" в Киеве незаконно и против ее воли удерживали девушку-трансгендера, а менеджер банка угрожала раскрыть ее личные данные.

Об этом потерпевшая cама рассказала на странице в Facebook.

Инцидент произошел в отделении на Воздухофлотском проспекте. Анастасия-Кристель Домани сделала замечание сотрудникам банка из-за того, что в учреждении не работала касса, а объявления об этом не было. По словам девушки, менеджер, которая ее обслуживала, начала ее оскорблять, угрожать раскрыть ее личные данные, а также обращаться к ней в мужском роде.

"Дальше больше, но об этом я писала тогда в первом посте, я писала это с трясущимися от стресса и волнения руками, - впервые меня пытались запугать раскруткой информации о моем состоянии брака, якобы незаконном, мне в открытую было сказано, что в нашем бедном обществе детям нельзя "таких" показывать", - пожаловалась Анастасия-Кристель.

По ее словам, когда она сняла грубое общение и угрозы сотрудницы банка на видео, охрана отказалась выпускать ее, пока она не удалит их с телефона. Девушка была вынуждена вызвать полицию и обратиться к подписчикам в соцсети за помощью. Описанные события произошли около 12:00. В отделение приехала полиция. Девушка написала заявление, относительно незаконного содержания и попытки вынесения персональных данных.

"В 17:40 Приватбанк принёс мне официальные извинения после прослушивания аудио записи, сделанной на диктофон моего телефона. К сотруднице предпримут "управленческие решения" и предложили бесплатный выпуск карты Mastercard World (понятия не имею что это даёт мне)", - сообщила Анасатсия-Крисель.

Она также добавила, что ей хотелось бы, чтобы перед ней извинилась менеджер банка, которая угрожала и оскорбляла ее.

Скриншоты, фото: Facebook/ Анастасия Кристель Домани

Напомним, в Британии трансгендер родил ребенка и через суд требует признать себя отцом, а не матерью.

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