В Одесской области 31 человек попали в больницу с отравлением (гастроэнтероколитом) после употребления шаурмы. Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на Одесскую областную администрацию.

"В городскую клиническую инфекционную больницу г.Одессы госпитализированы 31 человек, из них - 8 детей в возрасте до 17 лет с предварительным диагнозом гастроэнтероколит. Заболевшие связывают свое заболевание с употреблением шаурмы, объект реализации которой размещен по адресу: пгт Авангард Овидиопольского района, ул. Торговая, 11/2", - сообщила начальник управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Лидия Степанова во время внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи со вспышкой пищевого отравления.

Пресс-служба Одесской ОДА отмечает, что в ходе санитарно-эпидемиологического обследования установлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства о безопасности и качестве пищевых продуктов.

Кроме того, представитель полиции Одесской области Инна Власова сообщила, что по данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Как сообщала "Страна", в курортном Бердянске произошло массовое отравление. Здесь на больничные койки с кишечным расстройством угодили 19 человек, которые покупали морепродукты на местных рынках.

Отметим, что Супрун обязала врачей в случае отравления пациентов звонить в США.