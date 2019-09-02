В понедельник доллар резко подорожал на межбанке, прибавив сразу 14 копеек, до 25,27-25,30 грн/$, завтра банкиры ожидают курс прмиерно та этом же уровне. Об этом пишет UBR.ua со ссылкой на начальника управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Объем торгов был минимальным - лишь $60 млн. Из-за выходного дня в США: там отмечали день Труда, потому банки не работали и долларовые платежи не проводили. Наш Нацбанк на межбанк не выходил.

"Первые торги осени прошли при традиционно низкой активности, характерной для старта нового финансового месяца и усиленной сегодняшней работой рынка на условиях tom из-за выходного дня в США. В результате малообъемный рынок был высокочувствительным к действиям отдельных игроков и спекулятивным всплескам, при этом наличный рынок предпочел не реагировать на ситуативные колебания и сохранял летний оптимизм", - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Средний курсовой коридор на продаже наличного доллара людям остался на уровне пятницы - 25,25-25,35 грн/$. Минимальный оказался на 25,16 грн/$, максимальный - на 25,50 грн/$. При этом выкуп валюты производится в рамках 24,80-25,20 грн/$.

Фото: ubr.ua

Завтра в Украину начнет поступать недополученная за понедельник выручка, однако финансисты не прогнозируют резкого укрепления гривны. "С одной стороны, из-за покупок доллара под дивиденды, может подрасти спрос на доллар. А с другой - вряд ли придет крупная партия дополнительных валютных вливаний, которые мы видим обычно по вторникам-средам под покупку гособлигаций Минфина", - спрогнозировал финансовый эксперт Василий Невмержицкий. На этом фоне финансисты прогнозируют 3 сентября курсовое движение межбанка в рамках 25,20-25,30 грн/$.

Ранее "Страна" разбиралась, что происходило с курсом после выходных.

Также мы писали о том, что сегодня Украина должна выплатить полмиллиарда долларов по евробондам.